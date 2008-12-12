Ужгородский горсовет просит назначить досрочные выборы облсовета

Депутаты Ужгородского городского совета приняли обращение к Верховной Раде Украины с просьбой принять решение о роспуске и проведении внеочередных выборов Закарпатского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение поддержали 38 депутатов из 46, присутствующих в зале.

Как отмечается в документе, Ужгородский горсовет возмущен незаконными действиями Закарпатского областного совета, направленными на нарушение конституционных прав территориальной общины г. Ужгород. Эти действия в последнее время приобрели системный характер и признаки политического заказа против общины Ужгорода, убеждены депутаты.

Так, «вопреки требованиям Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» и других законов Закарпатский областной совет принял незаконное решение о расширении площади объекта природно-заповедного фонда города Ужгорода - парка-памятника садово-паркового искусства «Парк отдыха «Боздоский» на 23,7569 га, чем заблокировал реализацию инвестиционного проекта по строительству спортивно-оздоровительного комплекса «Водный мир» (аквапарка) объемом более 30 млн. евро, а община города вынуждена была в защиту своих интересов инициировать и провести 07.12.08 местный референдум», - отмечается в обращении.

Также депутаты Ужгородского горсовета обвиняют облсовет в содействии антигосударственным сепаратистским группировкам. Ужгородский горсовет напоминает, что большинство депутатов в Закарпатском областном совете в марте 2007 г. проголосовало за признание национальности русин, что является противозаконным и не входит в компетенцию областного совета. «С того времени на территории Закарпатской области не прекращаются антигосударственные действия, направленные на посягательство на территориальную целостность Украины», - говорится в обращении.

Третий пункт обращения - «незаконность действий Закарпатского областного совета относительно охраны, сохранности и использования памятников истории, культуры и архитектуры, в том числе имеющих статус национальных». В этом пункте обращения речь идет о незаконной передаче в аренду Мукачевского замка “Паланок” и уничтожении Ужгородского замка.

Кроме того, Ужгородский городской совет возмущен также многочисленными действиями Закарпатского областного совета, «направленными на незаконное и одностороннее присвоение земель и имущества государства в Национальном природном парке «Синевир», имеющем наивысший охранный статус государства».

«С учетом приведенных фактов, учитывая решения Закарпатского областного совета, принятые с нарушением Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан, в соответствии с требованиями п.4 ст.78 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», обращаемся к Верховной Раде Украины с просьбой принять решение о роспуске и проведении внеочередных выборов в Закарпатский областной совет», - говорится в обращении Ужгородского горсовета.