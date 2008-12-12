Тимошенко уверяет, что никому не даст «расшатать коалицию»
16:38, 12 декабря 2008Политика
1424 0
Премьер довольна динамикой в парламенте
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что никто не сможет расшатать существующую коалицию и помешать работе парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Я ответственно заявляю, что никакие попытки расшатать коалицию не повлияют на работу парламента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При этом она заметила, что ей приятно признавать тот факт, что из 35 антикризисных законов, которые находятся сегодня на рассмотрении в Верховной Раде, за последние дни приняты 7.
Она заверила: «И дальше мы будем работать в такой динамике”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter