Тимошенко требует от СБУ, МВД и ГПУ срочно проверить «Оранту»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на срочной проверке финансового состояния Национальной акционерной страховой компании «Оранта». Соответствующее поручение глава правительства направила руководству Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, премьер обращает внимание на факты распространения неправдивых сведений относительно неудовлетворительного финансового состояния страховой компании «Оранта». По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, распространение такой информации негативно влияет как на деятельность компании, так и на финансово-экономическую систему государства в целом.

Премьер-министр поручила МВД, СБУ, Госфинуслуг с участием Генеральной прокуратуры Украины немедленно провести проверку изложенных фактов и принять меры для недопущения компрометации страховой компании «Оранта». Ю.ТИМОШЕНКО считает, что лица, причастные к противоправным действиям, должны понести ответственность согласно действующему законодательству.

Справка УНИАН. 10 декабря на многие электронные почтовые ящики было отправлено сообщение о якобы банкротстве НАСК «Оранта».

В частности, в сообщении отмечалось, что с 1 января ответственность по полисам НАСК «Оранта» будет переложена на ряд «партнерских страховых компаний», список которых будет опубликован на сайте СК. Сообщение содержало логотип компании, а также номер телефона call-центра НАСК «Оранта».

Руководство НАСК «Оранта» исключает причастность конкурентов к распространению через спам-рассылку информации о якобы банкротстве компании.

Как сообщил журналистам председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА, он «ставит под большое сомнение», что данный инцидент является каким-то проявлением рейдерства. При этом все же подчеркивает, что акция была заранее спланирована, и что на нее, наверняка, были потрачены немалые деньги.

И все же О.СПИЛКА считает, что выяснять, кто именно стоит за подобным проявлением черного пиара, должны правоохранительные органы.

Относительно того, насколько сильно данная рассылка повлияла на работу компании, председатель набсовета сообщил, что какого-либо существенного вреда она не нанесла. Так, сегодня в течение двух часов не работали серверы компании, при этом самому О.СПИЛКЕ приходилось отвечать на множество телефонных звонков встревоженных партнеров.

«У меня это отняло три часа рабочего времени, – отметил О.СПИЛКА. - Это было просто неприятно, более грубого слова я бы не искал».

* * * НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года носила название «Укргосстрах». Компания имеет 676 структурных подразделений. Агентская сеть «Оранты» насчитывает более 7 тыс. страховых агентов.

Объем страховых выплат НАСК «Оранта» на 1 октября с.г. достиг 262,2 млн. грн., общий объем страховых платежей - 703,5 млн. грн.