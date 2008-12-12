Ленинградскую площадь в Киеве начали готовить к реконструкции

В Киеве начались подготовительные работы по реконструкции транспортной развязки на Ленинградской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель начальника КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Николай ВАСИЛЬЦОВ.

По его словам, генеральным подрядчиком реконструкции развязки определен трест «Киевгорстрой-2».

«Начали снос зеленых насаждений, обустраиваем городок и в этом году приступим к перекладке водопровода», - сказал он.

Н.ВАСИЛЬЦОВ добавил, что городок будет обустроен в центре площади, на клумбе, и не помешает дорожному движению.

В этом году планируется освоить около 12 млн. грн. (в том числе снос зеленых насаждений – 5 млн. грн.).

По данным Н.ВАСИЛЬЦОВА, стоимость реконструкции Ленинградской площади составляет 549 млн. грн. Завершить ее планируется в 2011 году.