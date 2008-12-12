Киев будет сидеть без тепла, пока Черновецкий не заплатит
Заявление «Киевэнерго»
АК «Киевэнерго» не сможет возобновить горячее водоснабжение до тех пор, пока Киевская городская государственная администрация не перечислит компании задолженность по компенсации разницы в тарифах и не улучшит платежную дисциплину бюджетных и коммунальных организаций.
Об этом УНИАН заявил председатель правления «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.
По его словам, компания технически готова снабжать город горячей водой, однако ввиду снижения ДК «Газ Украины» давления в распределительных газопроводах, питающих ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, принято решение направлять газовый ресурс исключительно на отопление.
Он сообщил, что в настоящее время между энергокомпанией и владельцем ресурса газа ведутся переговоры, на которых ДК «Газ Украины» выдвинул условие полного погашения задолженности за газ, потребленный в текущем отопительном периоде, и обеспечения 100% оплаты за газ, который будет потреблен в декабре.
«ДК «Газ Украины» требует погасить 380 млн. грн. долга и уплатить 100 млн. грн по прогнозному потреблению газа в декабре. Это астрономическая сумма для компании, и без города (КГГА – УНИАН) мы не сможем изменить ситуацию», – сказал Э.СОКОЛОВСКИЙ, уточнив при этом, что, по расчетам компании, КГГА должна перечислить «Киевэнерго» 380 млн. грн. на компенсацию разницы в тарифах.
Как сообщал УНИАН, вчера АК «Киевэнерго» вынуждена была принять меры по временному прекращению горячего водоснабжения в административные здания, жилые дома зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
К таким шагам привело ограничение газоснабжения АК "Киевэнерго" по причинам отсутствия денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы экономически обоснованных расходов на производство и тарифом на тепловую энергию.
По состоянию на 11 декабря температура теплоносителя от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 составляет 41°С вместо необходимых по графику 74°С. Невыполнение температурного графика теплоносителя негативно повлияло на качество услуг по горячему водоснабжению и централизованному отоплению. АК "Киевэнерго" в установленном законодательством порядке выполнит перерасчет всем категориям потребителей с учетом сниженной температуры горячей воды.
Руководство "Киевэнерго" неоднократно предупреждало Киевскую городскую государственную администрацию о таких последствиях, как вынужденное прекращение тепло- и водоснабжения потребителям в случае отсутствия лимитов природного газа для компании
Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.
Убыток "Киевэнерго" по итогам 9 месяцев 2008 года составил 278 млн. грн., при этом за такой же период прошлого года этот показатель был 25 млн. грн.
По итогам 9 месяцев 2008 года чистый доход (выручка) от реализации продукции "Киевэнерго" составил 4 млрд. 73 млн. грн.