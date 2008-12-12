Герман: нам коалиция c БЮТ противна, а выборы будут в марте

Заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН прогнозирует, что внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся в марте следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам.

По словам А.ГЕРМАН, коалиция между тремя фракциями – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина - не будет создана официально до зимних парламентских каникул.

«Я думаю, что коалиционные переговоры затянутся до парламентских каникул, а после них снова ничего не будет, и потом Президент объявит выборы», - сказала депутат.

В то же время А.ГЕРМАН заметила, что фракция Партии регионов не пойдет больше на создание коалиции с БЮТ.

«Я не думаю, что мы можем принять людей, которые работают такими методами. Мы этого не хотим, нам это противно», - сказала она.