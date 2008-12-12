Черновецкий и Яценюк ведут переговоры с УРП «Собор» - СМИ

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и экс-председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК ведут переговоры об объединении с УРП «Собор».

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина», ссылаясь на свои источники.

В частности, по информации издания, и Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, и А.ЯЦЕНЮК получили приглашение принять участие в работе съезда Украинской республиканской партии "Собор", который состоится в эту субботу, 13 декабря.

Причем, по данным газеты, председатель Христианско-либеральной партии Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и А.ЯЦЕНЮК, которого связывают с партией "Демократический фронт", независимо друг от друга ведут переговоры с председателем УРП "Собор", народным депутатом Анатолием МАТВИЕНКО (НУ-НС) о слиянии своих политических сил.

"Партийное руководство рассматривает оба варианта,– сообщил источник газеты в УРП «Собор».

По его словам, в случае союза с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, который нацелился на выборы в Верховную Раду, партии «обещано финансирование и все мандаты в местных советах, которые ей удастся получить».

«А.ЯЦЕНЮК же, со своим «Демократическим фронтом», пока находится на стадии создания команды, поэтому ни о чем конкретном речь не идет", - отметил источник издания.