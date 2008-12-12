Верховная Рада сегодня будет заниматься амнистией и бюджетом

Верховная Рада сегодня рассмотрит законопроект об амнистии и подготовленные правительством изменения в бюджет-2009.

Также в украинском парламенте ждут отчет председателя Нацбанка Владимира Стельмаха.

Тем временем коалиционное соглашение - на стадии последних согласований. Их проведет фракция "Наша Украина - Народная самооборона" перед заседанием Верховной Рады.

Накануне вопрос создания коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина нашеукраинцы обсудили с Президентом, который подчеркнул необходимость общих позиций в принятии антикризисных мер. Все их утвердят, если будет слаженность в работе депутатов, заявил накануне и новый спикер парламента, который тоже общался с главой государства.

Владимир Литвин, председатель Верховной Рады Украины: "Если Верховная Рада может поработать до конца следующего года слаженно, будут общие позиции, общий подход, думаю, что это вселит надежду в людей и даст соответствующий результат".

ICTV