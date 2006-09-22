Тимошенко не собирается долго быть в оппозиции

Председателем Межфракционного депутатского объединения оппозиции избрана лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, заместителями - Николай ТОМЕНКО (БЮТ), Иосиф ВИНСКИЙ (внефракционный) и Александр ТУРЧИНОВ (БЮТ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что на сегодня, общаясь с большинством народных депутатов из фракции «Наша Украина», становится понятно, что они готовы перейти в оппозицию, «но надо, чтобы было принято решение».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодня в это парламентское объединение вошли все народные депутаты из фракции БЮТ (кроме народных депутатов, исключенных из фракции, – УНИАН), а также двое народных депутатов из фракции СПУ – И.ВИНСКИЙ и Галина ГАРМАШ. Она сказала, что сегодня в 9.00 было общее собрание, где и было согласовано о создании депутатского объединения “Парламентская оппозиция”.

На пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО и И.ВИНСКИЙ подписали соглашение о создании такого объединения. Ю.ТИМОШЕНКО при этом выразила мнение, что «сегодняшний день может стать Днем оппозиции в Украине».

Она подчеркнула, что это объединение открыто для фракций и народных депутатов, которые выразят желание войти в него.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что «долго наша команда в оппозиции не будет».

И.ВИНСКИЙ в свою очередь отметил, что оппозиционное объединение считает, что идея демократии европейских ценностей является его основными задачами.

По его словам, Украина разделена. Он отметил, что есть выбор «или в демократию, или в авторитарный режим». По его словам, демократию представляет Ю.ТИМОШЕНКО, а авторитарный режим – “Партия регионов и Виктор ЯНУКОВИЧ».

И.ВИНСКИЙ отметил, что на сегодня он исключен из рядов СПУ, а Г.ГАРМАШ пока является членом СПУ. По его словам, после вчерашнего решения фракции о необходимости голосования за госбюджет, «3-4 человека из фракции» понимают, какое «изнасилование произошло», думают об оппозиционной деятельности. При этом он не уточнил, о каких народных депутатах идет речь.

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО на пресс-конференции отметил, что оппозиция сегодня выступает в парламенте в роли «политических психоаналитиков», успокаивающих депутатов, которых заставляют голосовать в сессионном зале не так, как они считают нужным.

По его словам, вчерашнее обсуждение проекта бюджета показало, что КПУ и СПУ говорят «на нашем языке, но пока голосовать не могут так как мы».

Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос журналистов, не является ли она суеверной, поскольку сегодня солнечное затмение, сказала, что «это сигнал того, что теневая власть, которая закрывает солнце, начинает отход от власти». По ее словам, во время затмения «именно оборотни принимают свой настоящий лик, и оппозиция будет в этой ситуации, как серебряный шар, высвечивающий эту тень”.

Н.ТОМЕНКО добавил, что сегодня решили, что будет создано оппозиционное, а не теневое правительство.