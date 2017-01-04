25-летие дипломатических отношений между Украиной и Китаем: главы государств обменялись поздравлениями

Президент Петр Порошенко поздравил председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина с 25-летием установления дипломатических отношений между Украиной и КНР.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

«Уверен, что главными достижениями четвертьвековой истории взаимоотношений наших государств являются крепкая дружба украинского и китайского народов, взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности, уважение друг к другу, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Все это - надежная основа для дальнейшего плодотворного развития стратегического партнерства между Украиной и Китайской народной республикой», - отметил Порошенко.

Президент напомнил о встрече с лидером Китая в Вашингтоне 1 апреля 2016 года и еще раз подтвердил интерес к продолжению диалога. Глава государства отметил, что был бы рад видеть председателя КНР Си Цзиньпина в Киеве с государственным визитом.

Президент пожелал главе Китая крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, а дружественному китайскому народу - мира и процветания.

В свою очередь, Китай заинтересован в дальнейшем укреплении фундамента дружественного сотрудничества с Украиной.

Об этом говорится в приветствии председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между КНР и Украиной.

Лидер Китая поздравил президента Украины Петра Порошенко и украинский народ с годовщиной. «За 25 лет после установления дипломатических отношений, китайско-украинские отношения сохраняют здоровое и стабильное развитие. Сотрудничество двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, научно-технической, культурной и других сферах, достигли существенных результатов, содержание китайско-украинских отношений стратегического партнерства непрерывно насыщается, что приносит реальную пользу двум странам и их народам», - говорится в приветствии.

Глава КНР подчеркнул, что китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-украинских отношений, готова использовать все лучшее в истории 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, на основе принципов взаимного уважения и взаимного выигрыша прийти к дальнейшему укреплению фундамента дружественного сотрудничества двух стран, продвижению двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях с целью получения еще больших достижений.

Кроме того, Си Цзиньпин пожелал, чтобы дружба между народами Китая и Украины длилась вечно.