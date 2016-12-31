Порошенко на Донбассе: "Мы обязательно объединимся. Украина – едина, и мы едины"

Президент Украины Петр Порошенко в Мариуполе обратился к украинцам на не подконтрольной территории.

"Дорогие наши соотечественники! Российская оккупация – временная. Мы обязательно объединимся. Украина – едина, и мы едины", - заявил Порошенко.

Президент также вручил государственные награды военным - участникам АТО, которые отличились в боях на Светлодарской дуге и в Широкино.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, наградами отмечены за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге.

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Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награжден начальник штаба – первый заместитель командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 54-й отдельной механизированной бригады майор Виктор Билоцкий, командир бригадной артиллерийской группы – заместитель командира 54-й отдельной механизированной бригады подполковник Виталий Ложечник и командира батальона 54-й отдельной механизированной бригады подполковник Алексей Оцерклевич.

Орденом «За мужество» ІІІ степени также награждена санитарный инструктор – радиотелефонист медицинского пункта батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ старший матрос Ирина Шевченко. Она неоднократно, не жалея собственной жизни, оказывала первую медицинскую помощь бойцам непосредственно во время боя, чем спасла не одну жизнь.

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Глава государства вручил орден «За мужество» III степени командиру боевой машины – командиру механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ солдату Валерию Гонте.

Медалью «За военную службу Украине» отмечена санитарный инструктор медицинского пункта механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск солдата Анна Бессмертная.

Кроме того, Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» командиру механизированной роты механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ лейтенанту Никите Яровому посмертно.

Награду президент вручил матери героя Людмиле.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.