Глава ЦИК отчитал подчиненного за объявление президентских выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ подчеркивает, что определение даты проведения президентских выборов - исключительная прерогатива Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе по взаимодействию со СМИ секретариата ЦИК, об этом В.ШАПОВАЛ заявил в связи с высказанным заместителем председателя ЦИК Андреем МАГЕРОЙ мнением о возможной дате проведения выборов Президента Украины. При этом В.ШАПОВАЛ отметил, что “ни один член ЦИК включительно с главой Комиссии не уполномочен давать оценки, которые могут трактоваться как позиция Центральной избирательной комиссии”. “Это проистекает из того, что Комиссия является коллегиальным органом и действует на основании Конституции и законов”, - напомнил В.ШАПОВАЛ и отметил, что Центральная избирательная комиссия не уполномочена официально толковать Конституцию Украины и законы.

“Основной Закон прямо определяет, что полномочие назначать выборы Президента Украины в предусмотренные Конституцией сроки принадлежит Верховной Раде Украины. Поэтому только этот орган будет решать данный вопрос. Парламент примет постановление о дате соответствующих выборов, и такое постановление Центральная избирательная комиссия будет выполнять, как ей и надлежит”, – подчеркнул председатель ЦИК.

Поэтому, по мнению В.ШАПОВАЛА, “любые заявления государственных служащих в этом смысле являются некорректными политически”. К тому же, считает он, такие заявления “могут быть юридически неточными и таким образом вводить в заблуждение общественность”. Председатель Центризбиркома отмечает, что “члены Комиссии имеют право предлагать комментарии по соблюдению законодательства, но не как должностные лица, поскольку не наделены такими полномочиями, а только как частные лица”. При этом, по его убеждению, “они должны самоограничиваться, учитывая свой статус”.

В.ШАПОВАЛ призвал также представителей средств массовой информации воспринимать, а следовательно и подавать подобные заявления, комментарии, формулировки и тому подобное “как личное мнение соответствующих граждан Украины, которые берут на себя смелость заинтересовать общественность”. “Официальные позиции и решения Центральной избирательной комиссии обнародуются способом, определенным законодательством, в виде постановлений или других документов”, – добавил В.ШАПОВАЛ.

Как сообщал УНИАН, 21 октября заместитель председателя ЦИК А.МАГЕРА выразил мнение, что очередные президентские выборы должны быть назначены на конец 2009 года.

«Я склоняюсь к дате 27 декабря 2009 года, поскольку 31 января 2010 года – это уже будет шестой год полномочий Президента, а 17 января 2010 года – это не последнее воскресенье месяца», - сказал А.МАГЕРА. Он считает, что обсуждение трех возможных дат проведения очередных президентских выборов обусловлено нечетким изложением нормы об определении даты выборов в Конституции Украины в редакции 2004 года. «Раньше эта норма звучала так: очередные выборы Президента проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий президента. Дату могли даже дети высчитать. Сейчас эта норма звучит иначе: выборы Президента проводятся в последнее воскресенье месяца пятого года полномочий Президента. И это породило разные варианты – 17 января 2010 года, 31 января 2010 года и 27 декабря 2009 года», - отметил он и добавил, что в соответствии со ст.85 Конституции Украины назначение даты очередных президентских выборов является полномочием Верховной Рады.