Гриценко предлагает ликвидировать ведомства Балоги и Богатыревой

В рамках конституционной инициативы Всеукраинская общественная организация «Гражданская позиция» предлагает сделать Президента главой правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат (фракция НУ-НС), председатель «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО на учредительном съезде ВОО, который сейчас проходит в Киеве.

Говоря о задачах новосозданной организации, А.ГРИЦЕНКО сообщил, что сейчас завершается окончательное редактирование документа, где изложены предложения «Гражданской позиции» по внесению изменений в Конституцию Украины.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что эта инициатива имеет несколько базовых принципов. Первый связан с усилением вертикали исполнительной власти. «Речь идет о сильной президентской вертикали, когда Президент является главой правительства. Президент избирается всенародно – никакого голосования в парламенте – затем формирует правительство и сам несет ответственность за его деятельность», - объяснил А.ГРИЦЕНКО.

В связи с этим он отметил, что два других «правительства» – Секретариат Президента и Совет нацбезопасности и обороны – «ликвидируются как класс».

Также в рамках конституционных изменений А.ГРИЦЕНКО предлагает кардинально усилить местное самоуправление. Народный депутат объяснил, что предложения ВОО по этому вопросу предусматривают передачу полномочий вместе со средствами на места и изменение формата государственных администраций.

«По нашему убеждению (ВОО «Гражданская позиция» - УНИАН), районные государственные администрации вообще не нужны, а областные государственные администрации должны исполнять только функции по координации действий региональных подразделений центральных министерств и ведомств, координации и контролю выполнения общегосударственных программ, которые финансируются из центрального бюджета, и координации выполнения общегосударственных правительственных задач», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В связи с этим он отметил, что другие функции должна исполнять местная власть, которая избирает исполнительный комитет и отвечает за состояние дел в своем регионе.