Чтобы мечты всех украинцев сбылись, - Гройсман поздравил украинцев с новогодними праздниками и поблагодарил за терпение

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинцев с Новым годом. Соответствующее видео размещено на странице главы правительства в Facebook.

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«Чтобы мечты всех украинцев сбылись», - сказал премьер в своем новогоднем поздравлении.

Глава правительства поблагодарил украинцев и «за труд, терпение».

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. Глава государства заявил, что самые трудные для страны времена позади, впрочем легко еще не будет.

Президент также заявил, что чужих ошибок не повторит, а российская оккупация - временная.

"Славные украинские воины! Вся страна благодарит вас за то, что дарите нам эту мирную праздничную ночь. За то, что гарантируете защиту в новом году", - сказал также президент.