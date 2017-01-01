Чтобы мечты всех украинцев сбылись, - Гройсман поздравил украинцев с новогодними праздниками и поблагодарил за терпение

00:54, 01 января 2017
Политика
2531 1

Премьер-министр обратился к украинцам с новогодним поздравлением.

Премьер пожелал украинцам исполнения желаний и поблагодарил за терпение / Фото УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинцев с Новым годом. Соответствующее видео размещено на странице главы правительства в Facebook.

Читайте также" С любовью от президента": Трамп поздравил всех с Новым годом, в том числе своих врагов

«Чтобы мечты всех украинцев сбылись», - сказал премьер в своем новогоднем поздравлении.

Глава правительства поблагодарил украинцев и «за труд, терпение».

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. Глава государства заявил, что самые трудные для страны времена позади, впрочем легко еще не будет.

Президент также заявил, что чужих ошибок не повторит, а российская оккупация - временная.

"Славные украинские воины! Вся страна благодарит вас за то, что дарите нам эту мирную праздничную ночь. За то, что гарантируете защиту в новом году", - сказал также президент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Празднование Нового года 2017
Теги: #Гройсман#поздравление