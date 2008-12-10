У Литвина назвали всех, кто парафировал коалиционное соглашение (фамилии)

Вчера перед избранием Владимира Литвина спикером ВР было парафировано коалиционное соглашение между БЮТ, НУ-НС и Блоком Литвина. Так утверждает нардеп от БЛ Олег Зарубинский.

Об этом депутат заявил в прямом эфире программы «Шустер live» на ТРК Украина, отвечая на высказанные другими участниками программы подозрения в том, что «близкие в Виктору Ющенко» люди не поддержали создание коалиции трех, и, поэтому, можно предположить, что попытаются блокировать ее работу.

Вчера «в 16.00 состоялась даже не рабочая группа, а переговорная группа», - статус собрания Зарубинский подчеркнул несколько раз. «Состоялась переговорная группа, в работе которой принимали участие – перечисляю: Зварич – близок к президенту или нет? Князевич – близок к президенту или нет?», вопрошал Зарубинский. Также нардеп назвал Стецькива от "Народной самообороны" и господина Тарасюка – «заместитель председателя, как известно, фракции «НУ – НС».

Со стороны БЮТа, по словам Зарубинского, присутствовали господин Кожемякин, первый вице-премьер Турчинов и господин Портнов. «Со стороны блока Литвина присутствовал я и Игорь Шаров. Так вот: после работы этой переговорной группы – подчёркиваю – над соглашением, над «коаліційною угодою» она была парафирована теми людьми, которые там находились, - заявил нардеп.

При этом Зарубинский добавил, что только потом понял, что под поданным Литвину документом (на основании которого спикер объявил о создании коалиции трех) не было подписи главы фракции НУ-НС Вячеслава Кириленко. «Как я сейчас понимаю, подпись от "НУ – НС" стояла господина Тарасюка – заместителя председателя фракции. Поверьте, я не знаю, почему не подписывал Кириленко. Я его в этот момент не видел, - сказал Зарубинский. - Он ни переговоры не вёл – по-моему, вообще спрятался в этот момент».