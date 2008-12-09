В кулуарах ВР БЮТ раздает авансы Литвину

Во фракции “Наша Украина – Народная самооборона” надеются, что в ближайшие дни лидеры НУ-НС, фракций БЮТ и Блока Литвина подпишут коалиционное соглашение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат Украины Кирилл КУЛИКОВ (фракция НУ-НС).

Он отметил, что фракция приняла решение «начать переговоры о создании коалиции с БЮТ и фракцией Блока Литвина».

«Я считаю, что в ближайшее время, а это на днях, мы сможем подписать коалиционное соглашение и дать возможность правительству, парламенту работать над вопросами, которые являются наиболее важными сегодня для государства», - отметил К.КУЛИКОВ.

Он добавил, что решение о начале переговоров приняло подавляющее большинство депутатов НУ-НС.

После выступления К.КУЛИКОВА в работе ВР по требованию фракций БЮТ и Блока Литвина был объявлен получасовой перерыв.

Во время перерыва, который продолжался до 16 часов, представители Блока Литвина и БЮТ выражали уверенность в возможности голосования уже сегодня за кандидатуру В.ЛИТВИНА на должность главы ВР.

Правда, по окончании перерыва высянилось, что БЮТ и БЛ еще не согласовали все вопросы, и по требованию этих двух фракций был объявлен еще один перерыв - до 17.36. Как было заявлено, для продолжения "плодотворной работы".