НАБУ через суд обязали открыть еще одно дело против Охендовского

10:46, 28 декабря 2016
Политика
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На этот раз речь идет о возможном содействии действующего главы ЦИК в регистрации кандидатом в нардепы Александра Онищенко.

НАБУ обязали открыть еще одно дело против Охендовского / УНИАН

Следственный судья Соломенского райсуда Киева обязал детективов НАБУ открыть уголовное дело против Михаила Охендовского по заявлению нардепа Виталия Куприя о том, что глава ЦИК в 2014 году помог в регистрации на парламентских выборах Александру Онищенко, несмотря на то, что тот почти не жил в Украине. Постановление суда опубликовал в своем Facebook Виталий Куприй, оно датировано 23 декабря.

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По словам депутата, он ранее уже обращался к директору НАБУ Артему Сытнику с заявлением о преступлении Охендовского.

"Усматривается, что заявление Куприя В.М. о совершении уголовного правонарушения председателем ЦИК Охендовским М.В. и Жванией Д.В. по признакам преступления, предусмотренного ч.2ч ст.364, ч.4 ст. 368 УКУ в Единый реестр не было внесено, что является нарушением требований ч.1 ст. 214 УПК... Следственный судья считает необходимым обязать уполномоченных лиц НАБУ в течение 24 часов с момента получения определения следственного судьи внести соответствующие сведения о совершении уголовного правонарушения в ЕРДР", - сказано в постановлении.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников,среди которых Охендовский. Прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах.

По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов. Председатель ЦИК отвергает все обвинения и уверяет, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины. Ранее сегодня суд избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства, которое будет действовать до 13 февраля 2017 года, хотя прокуроры требовали назначить ему залог в сумме 1,292 млн грн.

В то же время судья Соломенского райсуда Киеве Виталий Украинец не удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Михаила Охендовского от должности председателя ЦИК на два месяца.

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Теги: #Онищенко#ЦИК#Охендовский