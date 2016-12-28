В АП рассказали, когда Порошенко может встретиться с Трампом

08:02, 28 декабря 2016
Политика
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Встреча президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года", – отметил Елисеев.

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По его словам, телефонный разговор между лидерами государств был дружественным.

"Первый блин не стал комом – это хорошо. Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно. Сам факт этого разговора – свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить", – подытожил замглавы АП.

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Теги: #Трамп#Порошенко#встреча#Елисеев