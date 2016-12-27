В ГПСУ насчитали 652 иностранных судна, которые заходили в порты оккупированного Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко на пресс-конференции в Киеве.

«Мы оперативно реагируем на любую информацию о заходе иностранных судов в закрытые Украиной порты на временно оккупированной территории. К ведомственной базе отслеживания надводной обстановки нами внесены данные о 652 таких суднах», - заявил он.

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«Благодаря изменениям законодательства созданы предпосылки задержания таких судов-нарушителей и их грузов. Последний пример – задержание силами нашего специального подразделения для действий на воде на Дунае судна Sky moon (флаг Танзании), следовавшего из Севастополя и молдавского порта. На сегодня судно арестовано, капитану объявлено о подозрении, проводятся следственные действия», - добавил Назаренко.

Также, по его словам, в ГПСУ фиксируют общее снижение пассажиропотока на административной границе с оккупированным Россией Крымом.