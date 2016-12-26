Вехи недели. Бюджетный блицкриг, смена собственника в Приватбанке и предпраздничное обострение на Донбассе

Главный финансовый документ страны принят в уже привычном для нынешнего парламентского созыва временном промежутке, между полуночью и рассветом. Правда, на этот раз за смету государственных доходов и расходов отдали свои голоса 274 парламентария, что позволяет правительству Гройсмана смотреть в будущую весну с определенным оптимизмом. Свою высокооплачиваемую, судя по некоторым правкам последнего часа, роль сыграли «резервисты коалиции» из «Возрождения» и «Воли народа», словно и не было в последней Александра Онищенко, стремящегося из прекрасного далека громко обвинять Петра Порошенко в политической коррупции. Голосование части «Самопомощи» за бюджет-2017 – тревожный звоночек для Андрея Садового, предпочитающего пассивное сидение во Львове активным наступательным действиям на политических фронтах. «Народный фронт» своей монолитностью позволил Арсению Яценюку запустить политическую рекламу о роли партии в спасении страны. Непривычно единой оказалась в целом, и фракция БПП. Зато «Оппозиционный блок» и «Батькивщина», не сговариваясь, проигнорировали бюджетные инициативы Владимира Гройсмана. Юлия Тимошенко вместо конструктива излучает готовность к досрочным парламентским выборам не только политическими заявлениями, но и месседжами о своей хорошей физической форме.

Фракция «Батькивщина» успела исключить из своих рядов Надежду Савченко, которую уже Верховная Рада лишила статуса члена ПАСЕ. Лишенная фракционной привязки парламентарий не собирается прекращаться активную политическую деятельность, тем более, в контексте ее интенсивных европейских вояжей и заявления о стремлении Банковой уничтожить Надежду Савченко. Сегодня сложно прогнозировать перспективы заявленного Надеждой Викторовной проекта «РУНА», тем более – в условиях обязательного использования популизма как элемента приращения популярности в современных политических условиях.

Увесистой ложкой дегтя в бюджетной бочке меда стала пролонгация парламентских каникул путем отказа от первой в новом году пленарной недели. У парламентариев чудом не дошли руки до рассмотрения вопроса о повышении зарплаты (избиратели уже подзабыли о летнем всплеске депутатского благосостояния), но дополнительная неделя каникул для слуг народа в стране, переживающей серьезный кризис, вызывает немало вопросов. Среди них – присутствие у депутатского корпуса коллективного чувства самосохранения и видения собственной перспективы на ближайшее будущее.

Параллельно с принятием бюджета-2017 государство в высоком темпе стало собственником крупнейшего финансового учреждения страны – Приватбанк. Нужно отдать должное: процедура передачи штурвала у финансового гиганта прошла практически без эксцессов, хотя после завершения смены собственника председатель правления Нацбанка Валерия Гонтарева и бывшие руководители Приватбанка попикировались на тему причин кризиса в банке. Очевидно, что сдержанность в этом вопросе не будет лишней для представителей обеих сторон, поскольку на кону – не только устойчивость банка, но и стабильность финансовой системы страны.

События на Светлодарской дуге продемонстрировали, что у боевиков и их кремлевских покровителей есть асимметричный ответ даже на небольшие тактические успехи Вооруженных Сил. Это – фейки о замученных украинских военнослужащих, попавших в плен к боевикам. Их широкое использование выглядит весьма показательным на фоне распространения информации о том, что в 2016 году из плена сепаратистов были освобождены всего 17 граждан Украины. Призыв Трехсторонней контактной группы к установлению новогоднего прекращения огня, судя по развитию событий, остался гласом вопиющих в пустыне. Поэтому конфликт на Донбассе переходит в 2017 год.

Евгений Магда