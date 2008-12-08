Ющенко намекнул, что досрочные выборы все еще актуальны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сейчас в парламенте происходит «теневой заговор бизнес-группировок».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, позиция Президента относительно ситуации в парламенте остается неизменной: народные депутаты должны как можно скорее возобновить деятельность парламента, сформировать коалицию и начать действенную работу.

«Уже три месяца страна лишена парламента, вследствие этого заблокированы стратегически важные законодательные решения, в частности, принятие антикризисного пакета», - передала позицию Президента его пресс-секретарь.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, без последующего законодательного урегулирования уже принятые антикризисные меры имеют низкую эффективность и, фактически, теряют смысл. По мнению главы государства, сказала она, в парламенте вместо поиска понимания происходит теневой заговор бизнес-группировок. По словам В.ЮЩЕНКО, этот заговор не имеет ничего общего с защитой национальных интересов, и, фактически, направлен на разрушение демократических преобразований.

И.ВАННИКОВА напомнила, что именно поэтому В.ЮЩЕНКО завтра не будет участвовать в заседании Верховной Рады. Участие в заседании парламента, по словам И.ВАННИКОВОЙ, Виктор ЮЩЕНКО расценивает как диалог с украинским обществом. Вместе с тем, для главы государства неприемлемо, когда его присутствием пытаются легализовать “бизнес-тандем”.

И.ВАННИКОВА отметила, что диалог Президента Украины с народными избранниками станет возможным лишь после того, как депутаты возобновят внутреннюю самоорганизацию и объявят политические приоритеты.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент в очередной раз напоминает, что указ о досрочных парламентских выборах приостановлен, а не отменен.

Она отметила, что В.ЮЩЕНКО будет готов вернуться к окончательному решению этого вопроса, если станет очевидным, что существование недееспособного парламента блокирует национальную антикризисную политику.

Как сообщал УНИАН на заседании Верховной Рады 353 народных депутата проголосовали за то, чтобы во вторник, 9 декабря, провести специальное заседание ВР, на которое будут приглашены Президент В.ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, поддержали принятие такого решения 148 депутатов от Партии регионов, 146 – от БЮТ, 12 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Как отметил председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, на соответствующем спецзаседании будет рассмотрена политико-экономическая ситуация в государстве.