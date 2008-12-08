Томенко уверяет, что пост Президента останется и не выйдет из моды

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заверяет, что в Украине не будет ликвидирован пост Президента.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя информацию в ряде СМИ о том, что БЮТ и Партия регионов договариваются превратить Украину в государство с парламентской формой правления.

“Должность Президента в Украине ликвидирована не будет. Эта должность останется популярной и модной для политиков”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что он активно работает над созданием коалиции защиты Украины от экономического кризиса. При этом, сказал он, что касается содержательной части документа, на основании которого создается коалиция, то предложения БЮТ ко всем фракциям парламента одни и те же.

“Первое – на время кризиса отбросить узкопартийные и идеологические споры и объединиться вокруг действий и решений по защите граждан и государства от мирового кризиса”, - сказал заместитель председателя ВР.

Второе предложение, отметил он, направлено на внесение изменений в Конституцию для преодоления многовластия в Украине, на усиление роли местной власти и местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, газета «КоммерсантЪ-Украина» (№222 от 8 декабря), ссылаясь на свои источники, сообщила, что БЮТ и Партия регионов уже разработали рабочий вариант коалиционного соглашения. В одном из пунктов указано, что "коалиция отказывается от попыток решения идеологических вопросов". "Это значит, что фракция БЮТ отказывается от присоединения страны к НАТО, а Партия регионов в обмен обязуется не педалировать вопрос русского языка и другие подобные темы", - объяснил изданию источник в Партии регионов, знакомый с текстом меморандума. Согласно коалиционному договору, вступление Украины в любые военные союзы возможно только после проведения общенационального референдума. Кроме того, соглашение предусматривает "глубокую конституционную реформу". "Текст Основного Закона будет изменен радикально, конкретика не указывается. Однако однозначно, что после изменений Украина превратится в государство с парламентской формой правления", - утверждает собеседник газеты.