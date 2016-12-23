Рано или поздно: Путин надеется на нормализацию отношений с Украиной

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

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«Я надеюсь и уверен, что рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной. Это будет очень полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных сфер», - заявил Путин.

Как известно, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с Россией.