Янукович отвергает обвинения в предательстве

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что обвинения относительно измены избирателям не имеют под собой оснований

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

По его словам, ведутся переговоры о создании коалиции со всеми фракциями парламента.

Он прибавил, что “эта инициатива была вынуждена”, поскольку “видим, что власть неспособна консолидировать общество”.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что на компромисс должны идти все стороны. “Обвинение, что кто-то будет предавать своих избирателей, нужно отбросить. Никто никому не будет изменять”, - подчеркнул он.

Лидер Партии регионов считает, что в случае, когда не будет найдено решение, “это будет намного хуже для страны”. “Нужно отложить все политические разногласия в сторону и объединиться вокруг преодоления экономического кризиса”, - прибавил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в понедельник политические силы соберутся и будут решать вопрос о возможности своего участия в коалиции, или в большинстве в Верховной Раде.