УНП: победителей в этой борьбе не будет

Украинская народная партия считает причиной нынешнего кризиса «борьбу первых лиц за президентское кресло» и призывала сфокусироваться на преодолении кризиса.

Это отмечается в заявлении УНП, принятом X съездом партии, состоявшемся 6 декабря в Киеве, текст которого передан УНИАН.

«Борьбу первых лиц государства за президентское кресло, когда каждый из руководителей государства оценивает свою теперешнюю должность прежде всего с точки зрения перспектив будущей президентской кампании, а не эффективного выполнения своих конституционных обязанностей, считает главной причиной украинского политического кризиса Украинская народная партия», - отмечается в заявлении.

УНП выразила обеспокоенность «усилением политического кризиса, в результате которого фактически парализована работа Верховной Рады и отсутствует реальное противодействие кризисным явлениям в экономике со стороны исполнительной власти во главе с премьер-министром Украины».

«Парламентские политические силы так и не смогли скоординировать усилие своих специалистов для разработки общей программы преодоления кризиса, сформировать для ее поддержки в Верховной Раде большинство и согласовать компромиссную фигуру на должность спикера», – говорится в заявлении.

УНП прогнозирует, что «последующее увлечение междоусобной борьбой всех со всеми – премьера с Президентом и наоборот, и парламентских политических сил между собой – ведет к коллапсу украинской экономики, обеднению подавляющей части украинцев и к полной дискредитации власти».

«Мы все в одной лодке. Победителей в этой борьбе не будет», - убеждены авторы заявления.

«Ввиду этого, съезд УНП требует от политических сил и всех ветвей власти сфокусироваться на главном – на преодолении финансово-экономического кризиса», - отмечается в документе.

Съезд УНП выдвинул требования к парламенту, Президенту и премьеру «срочно разработать при участии специалистов от всех парламентских политических сил и одобрить парламентом единую Программу антикризисных действий, основой которой является поддержка национального производителя – прежде всего через стимулирование малого и среднего предпринимательства и предлагает базовый документ для такой разработки – проект «Программы антикризисных действий».

УНП требует также избрать председателя Верховной Рады из числа тех депутатов, которые не намерены принимать участие в президентских выборах и рекомендует на эту должность председателя Украинской народной партии Юрия КОСТЕНКО.

От Президента УНП требует отставки председателя правления Нацбанка; моратория на продажу имущества и земли; остановить крымских и закарпатских сепаратистов; выполнить резолюцию ПАCЕ об осуждении коммунистической идеологии.

От премьер-министра УНП требует установить мировые цены за базирование российского ЧФ в Украине; вернуть сбережения украинских граждан из России, вывезенные во время распада СССР; добиться уценки на российский газ адекватно падению мировых цен на нефть; пересмотреть цену за транспортировку российского газа по территории Украины; использования нефтепровода Одесса-Броды в прямом, европейском направлении.