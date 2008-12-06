Лавринович про ЕС, Россию и НАТО

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ убежден, что Украина в будущем станет членом ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ сказал в эксклюзивном интервью Бельгийскому радио RTBF.

«Я уверен, что Украина в будущем станет членом Европейского Союза», - заявил А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его мнению, продолжительность этого пути «в значительной степени зависит как от внутриполитической ситуации в Украине, так и от ситуации в Европейском Союзе». По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, понятно, что решение, касающееся членства Украины в ЕС находится как в экономической, так и в политической плоскости. При этом он отметил необходимость «углубления сотрудничества и кооперации в экономической плоскости и интенсификации сотрудничества в направлении унификации законодательство Украины и тех правовых актов, которое функционирует в Европейском Союзе».

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли расценивать Украину как своеобразный мост между Европейским Союзом и Российской Федерацией, первый вице-спикер, в частности, отметил: «Украина находится между Европейским Союзом и Российской Федерацией, которая также является частью большой Европы. И для нас очень важно, чтобы мы нашли свой путь в тесном сотрудничестве, как неотъемлемая часть европейского пространства, пребывая в хороших отношениях с Российской Федерацией». «Я бы хотел, чтобы мы рассматривали Украину как потенциального члена европейского сообщества, который имеет открытые, дружественные, партнерские и давние отношения с Российской Федерацией», - подчеркнул политик и добавил: «Мы бы хотели в данном случае выступать, возможно, посредниками и участниками во многих проектах, которые Европейский Союз будет планировать с Российской Федерацией».

При этом он выразил надежду в том, что «Украина будет принимать участие в развитии европейской структуры экономического сотрудничества и безопасности, которые будут приниматься в Брюсселе и Москве».

Что касается вопроса европейской и евроатлантической интеграции Украины А.ЛАВРИНОВИЧ отметил то, что обретению Украиной членства в любых мировых организациях будет предшествовать открытый и откровенный диалог в украинском обществе с целью его информирования об основных задачах международных альянсов. При этом он отметил, что соответственно «сотрудничество Украины с НАТО должно быть взаимовыгодным и эффективным». А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что «в отличие от вопроса членства Украины в Европейском Союзе, которое имеет поддержку подавляющего большинства населения Украины и ключевых политических партий, вопрос членства в НАТО не имеет поддержки в украинском обществе, и крупнейшие политические партии Украины не поддерживают или не имеют решения о необходимости членства Украины в НАТО». Учитывая это, первый вице-спикер отметил: «Я уверен в том, что до тех пор, пока мы не будем иметь ответа украинского народа – стоит ли вступать в НАТО, государственное руководство Украины такое решение принимать не будет».