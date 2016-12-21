Луценко о работе в 2017 году: "У нас будут горячими январь и февраль, это я вам точно обещаю"
16:48, 21 декабря 2016Политика
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался прогнозировать, какой будет политический сезон в 2017 году, однако отметил, что первые два месяца будут "горячими".
Луценко / REUTERS
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
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"Когда я вступал в должность, я сделал себе за правило, хотя не всегда так получается, меньше прогнозировать - больше отчитываться по результатам. У нас будут горячими январь и февраль. Это я вам точно обещаю. А вот прогнозы, пусть вам дают другие люди", - заявил Луценко.
Как сообщал УНИАН, ранее Луценко попросил журналистов не делать лишних сенсаций.
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