Луценко о работе в 2017 году: "У нас будут горячими январь и февраль, это я вам точно обещаю"

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

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"Когда я вступал в должность, я сделал себе за правило, хотя не всегда так получается, меньше прогнозировать - больше отчитываться по результатам. У нас будут горячими январь и февраль. Это я вам точно обещаю. А вот прогнозы, пусть вам дают другие люди", - заявил Луценко.

Как сообщал УНИАН, ранее Луценко попросил журналистов не делать лишних сенсаций.