Луценко считает, что вопрос отставки Авакова сейчас не ко времени

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня во время рабочего совещания в Комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, поскольку из-за отсутствия кворума заседание комитета не началось.

“Учитывая информацию о том, что есть на сегодняшний день по этому инциденту, считаю, что ставить вопрос ответственности за это Авакова является неадекватным”, - сказал Луценко.

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В то же время он отметил, что на данный момент следствие усматривает в действиях ряда руководителей полиции, в том числе 17 должностных лиц, признаки преступной халатности, приведшей к тяжким последствиям.

Также Луценко проинформировал, что в настоящее время осуществляются проверки деятельности работников Броварского управления Госслужбы охраны, руководства Шевченковского районного управления полиции в Киеве и подразделения КОРД, руководства Главного управления Нацполиции в городе Киеве.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений, в это время наряд полиции охраны выехал в тот же район к одному из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 сотрудников полиции.

После этого ряд народных депутатов и представители общественности требовали отставки Авакова.

В свою очередь министр заявил, что не намерен увольняться из-за инцидента в Княжичах.

Сегодня около 50 человек пикетируют комитеты Верховной Рады с требованием отставки Авакова.