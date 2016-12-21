"Газовые схемы" Онищенко: беглый депутат говорит, что даст показания НАБУ по скайпу в четверг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время общения с журналистами по скайпу на пресс-конференции в Киеве.

“Они (НАБУ - УНИАН) согласились со мной на завтра на мою скайп-конференцию”, - сказал Онищенко.

При этом он отметил, что во время допроса детективами НАБУ намерен предоставить им доказательства о причастности действующего президента Украины к коррупции.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко в качестве подозреваемого в организации «газовой схемы», в результате которой государству был причинен ущерб на 3 млрд грн.

Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Недавно Онищенко заявил, что передал спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенко. Депутат утверждает, что на протяжении года записывал свои разговоры с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Кроме того, Онищенко обвинил Администрацию президента в подкупе за наличные народных депутатов.

8 декабря руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник заявили, что в НАБУ зарегистрировано производство по факту заявления Онищенко о якобы подкупах депутатов.

17 декабря Холодницкий сообщил, что НАБУ закроет производство, которое было открыто по заявлению в СМИ Онищенко о якобы подкупе народных депутатов, если он не предоставит соответствующие материалы в течение 10 дней.

«Этот сериал надо прекращать. Мы открыли производство на основании публичного заявления Онищенко о том, что он причастен кроме преступлений, которые ему инкриминирует НАБУ, к ряду других преступлений, и мы в очередной раз просим предоставить все необходимые материалы. Однако информации и тех доказательств, о которых он говорит, мы не слышим, мы видим только постоянные его интервью тем или иным изданием», - подчеркнул руководитель САП.