Онищенко с "пленками" покровительствует Кремль, защищать Украину будут британские адвокаты - АП

В АП заявили лишь, что юридическая компания Atkins Thomson защищает интересы Украины, передает "Украинская правда".

"Александр Онищенко (Кадыров) – подозреваемый в создании организованной преступной группировки, коррупции и государственной измене в пользу России. Дабы избежать ответственности, он покинул Украину и развернул за ее пределами голословную и не подкрепленную никакими доказательствами дискредитационную кампанию против руководства Украины", – заявляют в команде Порошенко.

Читайте такжеНАБУ призывает Онищенко передать им свои "записи", а не заниматься политизацией дела

"Это дело давно вышло за пределы личной кампании против Петра Порошенко и стало элементом информационной войны России против Украины. В этих условиях Atkins Thomson, одна из известнейших в сфере медиа-права юридических компаний, защищает интересы Украины", – добавляют там и советуют уточнять у этих юристов.

Ранее иностранный журналист Максим Такер заявил, что адвокаты Порошенко якобы пригрозили судиться с британскими СМИ за распространение заявлений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко о подкупе парламентариев в интересах президента Украины.

Однако 9 декабря Такер написал в Twitter, что не может опубликовать письмо британских адвокатов Порошенко, – и вместе с тем заверил, что он не единственный британский журналист, получивший такое письмо.

Как сообщал УНИАН, ранее в НАБУ заявили о готовности встретиться с Онищенко для получения «записей» в том месте, где будет удобно обеим сторонам. Недавно Онищенко заявил, что передал спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенко.

Депутат утверждает, что он в течение года записывал свои разговоры с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. Кроме того, Онищенко обвинил Администрацию президента в скупке за наличные голосов в Верховной Раде, которое происходило через него и нескольких других депутатов. 6 декабря была обнародована аудиозапись разговора Онищенко якобы народным депутатом Олесем Довгим.

На записи собеседники обсуждают схему его освобождения от уголовной ответственности. Довгий уже подтвердил, что дважды встречался с Онищенко за рубежом. Однако, по его словам, он просто убеждал Онищенко сотрудничать со следствием, компенсировав нанесенный бюджету страны ущерб.

*** 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации «газовой схемы», в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.