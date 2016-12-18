Местные выборы: на Житомирщине решили выдавать бюллетени без паспортов

На Житомирщине в селе Котлярка комиссия решила выдавать бюллетени избирателям без паспортов. Об этом сообщается на сайте гражданской сети ОПОРА

«На УИК №180886, что в селе Котлярка Попельнянского района, комиссия приняла устное решение о выдаче бюллетеней без паспортов», - говорится в сообщении.

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Также без паспортов бюллетени выдавали еще в одном селе области.

«Кроме того, выдачу бюллетеней без паспортов заметили также на УИК №181144 в селе Вишпиль Черняховского района. В обоих случаях на место происшествия вызвали полицию», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 18 декабря, проходит голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных общинах.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в селе Стрильчинцы зафиксировали факт покупки голосов за одного из кандидатов на местных выборах объединенных общин.

«В селе Стрильчинцы Немировского района Винницкой области зафиксирован факт раздачи средств на поддержку одного из кандидатов на должность главы Немировской объединенной общины», - говорится в сообщении.

О подкупе избирателей сообщили правоохранителям сами же жители села. «По результатам рассмотрения открыто уголовное производство», - говорится в сообщении КИУ.