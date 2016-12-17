В САП анонсировали обращение в суд по избранию меры пресечения председателю ЦИК Охендовскому

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире «112 Украина».

«Мы ожидали от детективов ходатайство об избрании меры пресечения. Мы такое ходатайство получили в пятницу в 11.00. Детективы ходатайствуют об избрании ему залога в размере инкриминируемой суммы взятки на время совершения преступления – это 1 млн 200 тыс. грн», - заявил он.

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«Мы сейчас это ходатайство изучаем, я думаю, что в понедельник, собственно, обратимся в суд с данным ходатайством», - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и председатель ЦИК.

Охендовскому сообщено о подозрении в получении взяток.