СМИ указали на новую преграду в Нидерландах на пути к ратификации ассоциации Украина-ЕС

Законопроект о ратификации ассоциации должен получить одобрение обеих палат нидерландского парламента, передает EUobserver.

Отмечается, что премьер Нидерландов Рютте не имеет гарантий, что получит большинство голосов, поскольку в нижней палате у него 75 мест из 150.

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Однако в то же время в издании отмечают, что большая проблема - в сенате, где у правящей коалиции лишь 21 из 75 мест.

В свою очередь лидер фракции CDA в нижней палате парламента Сибранд Бума назвал достигнутые в Брюсселе договоренности "вкладкой", которая не меняет ассоциацию. По его словам, его фракция в нижней палате парламента, скорее всего, будет голосовать против ратификации.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Европейский Совет обнародовал выводы относительно предложений премьер-министра Нидерландов, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, приостановленной из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

В частности, предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению.

Европейский Совет отметил, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств-членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств.

Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерландов ратифицирует соглашение и Союз ее заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.