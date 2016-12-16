Агент ФБР: украинские политики не хотят рассказывать, как работали схемы Януковича

Об этом заявила специальный агент Федерального бюро расследования США Карен Гринуэй, которая в течение 18 месяцев расследует дело в отношении возврата денег, выведенных из Украины, пишет «Радио Свобода».

За это время ее команда собрала и передала в ГПУ ряд доказательств. Она говорит, что долгое время агенты не могли наладить коммуникацию с украинскими правоохранителями, впрочем, сейчас общий язык нашли.

По ее словам, самая большая проблема в деле – нехватка свидетелей: украинские политики не хотят рассказывать, как работали схемы Януковича.

«Мы работаем, мы рассчитываем на ваше сотрудничество, нам нужны документы, нам нужны свидетели. Отмечу, что самая большая проблема в деле Януковича – это свидетели, никто не готов дать показания. И сказать, что да, я присутствовал, когда формировалась эта схема», – отметила агент.

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Как сообщал УНИАН, министр юстиции Украины Павел Петренко отметил, что в государственный бюджет Украины до сих пор не возвращено 1,5 млрд долларов арестованных активов бывшего режима экс-президента Виктора Януковича.

"Для того, чтобы Украина могла рассчитывать на международную поддержку в вопросе возвращения активов, мы должны показать, что делаем все для того, чтобы взыскать средства, которые есть в Украине. Является позорным явление, когда 1,5 млрд долларов, арестованных правительством и правоохранительными органами, до сих пор не попали в государственный бюджет", – заявил министр.

По его мнению, учитывая это, Украине трудно апеллировать к международным партнерам, где заблокированы активы, с просьбой вернуть их, если Украина не способна сделать этого на территории своего государства.