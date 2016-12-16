В ЕС есть четкое понимание, что санкции для России из-за ее действий в Украине будут продлены еще на полгода – Туск

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в четверг в Брюсселе по завершении официальной части саммита сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск.

«Было четко понятно, что мы продлим санкции на следующие шесть месяцев, хотя некоторые из наших коллег предпочли бы 12 месяцам, но такой дискуссии не было. С самого начала было ясно, что возможно будет поддерживать наш текущий формат – это 6 месяцев», - сказал он.

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Именно поэтому, по словам президента Европейского Совета, этот вопрос не был предметом обсуждения.

«На самом деле, не было обсуждения (касательно самих санкций), потому что это было ясно во время нашего обсуждения на различных уровнях: решение о продлении санкций уже подготовлено. Что нам надо было сегодня (услышать), так это рекомендации и информацию от канцлера Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, лидеров так называемого Нормандского формата», - сообщил Туск.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе лидеры ЕС согласились продлить еще на полгода действие санкций, срок которых должен был истечь 31 января 2017 года.