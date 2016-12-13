Меркель и Олланд поддержали продление санкций против РФ: не видят достаточного прогресса по Украине

Об этом сообщает Reuters.

«Санкции против России будет необходимо продлить, хотя мы бы хотели, чтобы прогресс был большим», - сообщила Меркель журналистам перед встречей с президентом Франции Франсуа Олландом.

По словам Олланда, «пока не будет прогресса», он, как и канцлер Германии, поддерживает продление санкций.

«В Украине должны быть выполнены минские соглашения», - сказал Олланд.

Читайте такжеГрибаускайте выступила за создание проукраинской коалиции в мире

Как сообщал УНИАН со ссылкой на собственные источники, Европейский Союз примет решение о продлении экономических санкций против России сразу после саммита ЕС, который пройдет 15 декабря в Брюсселе, по письменной процедуре.

«Решение об экономических санкциях для России будет принято сразу после саммита, по письменной процедуре», - сказал собеседник.

По его словам, отношения ЕС с Россией будут предметом обсуждения на самом саммите, но относительно санкций лидеры государств и правительств просто «молчаливо согласятся».

«Ничего не изменилось – нет никаких оснований пересматривать это решение, потому что оно связано с выполнением минских договоренностей», - пояснил дипломат.