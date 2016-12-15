Геращенко заявила об угрозах со стороны боевиков в присутствии представителей СБУ и Медведчука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге в Киеве.

Геращенко отметила, что на последней Минской встрече 7 декабря она «услышала откровенную угрозу в свою сторону».

«Представители ОРДО мне сказали следующее – если ты хочешь, чтобы твой дом сожгли, то это сделают мамы заложников», - сказала Геращенко.

Она отметила, что эта угроза была сделана «в присутствии представителей СБУ, в присутствии Виктора Медведчука, и в присутствии наших представителей Министерства иностранных дел».

Геращенко подчеркнула, что «никому никакими угрозами не удастся запугать представителей украинской стороны в минских группах и их переформатировать».

Она подчеркнула: «Украинская сторона не позволит Кремлю и ФСБ формировать украинские делегации на международном уровне, не позволит в это вмешиваться».

По ее словам, есть попытки дискредитировать минский процесс со стороны Российской Федерации.

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Геращенко также подчеркнула, что «если ФСБ и Кремль решили, что они хотят передать украинских заложников какому-то народному депутату Украины, то передайте, пожалуйста, немедленно передайте».

Также она подчеркнула, что украинская сторона осуществила все подготовительные работы для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников.

По ее словам, украинская сторона готова встретить украинских заложников и сделать все для их лечения и реабилитации.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря представители Украины на заседании гуманитарной подгруппы в Минске предложили передать контролируемым Россией боевикам 228 человек, об освобождении которых они спрашивали, чтобы освободить 42 украинских заложников из плена террористов "ДНР" и шестерых заложников из плена "ЛНР".