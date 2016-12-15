ГПУ: решение суда в США позволит начать переговоры о возвращении выведенных Лазаренко $280 миллионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

«Там 280 миллионов (долларов) и речь идет о пяти-шести юрисдикциях. Мы сейчас находимся на почти финальной стадии судебного расследования в Соединенных Штатах Америки, и после того, как Соединенными Штатами Америки будет принято судебное решение по гражданскому иску, мы сможем начать переговоры с этими юрисдикциями о возвращении денег», – сообщил Енин.

По его словам, речь идет о Антигуа и Барбуда, Гернси, Лихтенштейне, Литве и Швейцарии.

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Также Енин считает, что имеются возможности возвращения этих средств.

«Где-то мы можем рассчитывать на возвращение полных сумм. Где-то мы будем вынуждены вести разговор о распределении этих активов», – сказал он.

Справка УНИАН. Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. В 1998 году он стал народным депутатом и возглавил фракцию «Громада».

Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом, он провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет.

В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что опасается за свою жизнь.

Прокуратура обвиняла Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных авуаров и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн долларов.

Также Лазаренко фигурирует в обнародованных весной 2016 года материалах о владельцах крупных офшоров, которые основываются на данных «Панамского архива» – сборника документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.