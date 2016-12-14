Порошенко прокомментировал самодеятельность Савченко в Минске: это не пойдет на пользу ни ей, ни Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пребывания с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.

«Я никому не позволю делать вид, что в Украине есть внутренний конфликт, и отбелить Российскую Федерацию, какими бы мандатами это не прикрывалось. Кстати, я действительно очень сожалею, потому что этот человек прошел огромные испытания. И я думаю, что такие шаги ни ей не на пользу, ни стране», - заявил Порошенко.

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В то же время президент подчеркнул, что украинская власть приложит максимум усилий, чтобы вернуть домой заложников, которые незаконно удерживаются как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса.

"На оккупированной территории, которая на сегодняшний день находится под контролем Российской Федерации, те, кто оккупировал территорию, должны понести абсолютно четкую ответственность", - добавил Порошенко.

Он поблагодарил представителя Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирину Геращенко и ТКГ за настойчивые усилия по возвращению украинских заложников домой.

"Думаю, что в ближайшее время вы услышите очень важные инициативы по этому поводу", - добавил он.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.

По словам нардепа, встреча "была направлена на то, чтобы усилить "минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".

Кроме того, Савченко подчеркнула, что ездила в Минск не с дипломатическим паспортом. "Я с дипломатическим паспортом езжу только в те командировки, куда меня отправляет Верховная Рада Украины. Я ездила с украинским паспортом", - сказала она.

В партии "Батькивщина", в свою очередь, чей избирательный список Савченко возглавляла на досрочных парламентских выборах осенью 2014 года, заявили, что нардеп не координирует свои действия с партией и принимает участие в новом политическом проекте.

Вскоре стало известно, что Савченко вышла из партии.