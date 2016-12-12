Савченко о встрече с главарями боевиков: я черта не увидела

"Я обещала людям, что выйду из тюрьмы и буду говорить даже с чертом. Да, я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга. Я в них черта не увидела, потому что если бы я хотела увидеть в них черта, то мы бы ни о чем не договорились", - цитирует Савченко Украинская правда.

"Я говорила с людьми", - добавила нардеп.

Читайте также"Группа риска": Тымчук заявил, что у Савченко есть доступ к данным всех степеней секретности в Украине

По словам Савченко, встреча состоялась "в трехстороннем минском формате в присутствии российской стороны и Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР".

"Встреча направлена на то, чтобы усилить минский формат и сделать его более действенным", - сказала Савченко.

На вопрос, знали ли об этой встрече МИД и СБУ, Савченко ответила: "Я сотрудничаю с СБУ и МИД в рамках закона как народный депутат. Я народный депутат и меня выбрал народ. Он мне доверил те полномочия, чтобы я боролась за него и я это делаю".

Она подтвердила, что не согласовывала эту встречу с "Батькивщиной".

Напомним, по данным ряда СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".