Постпред РФ про НАТО и Украину: поматросили и бросили

НАТО, отказав Украине и Грузии в предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе, предложила Киеву и Тбилиси в виде "формы утешения" годовой план сотрудничества, считает постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин.

Главы МИД 26 стран-членов НАТО на заседании в понедельник в Брюсселе не приняли решения в отношении предоставления Украине и Грузии ПДЧ, одобрив новый формат отношений со странами в рамках так называемой "годовой национальной программы".

"Что это такое, никто не знает, но это сделано для того, чтобы иметь хорошую мину при плохой игре. По сути - это отказ в ПДЧ", - сказал Рогозин РИА Новости.

Он считает, что в отношении Украины и Грузии НАТО сама выступила в качестве "дестабилизирующей силы", и теперь не может принять эти дестабилизированные страны в Альянс.

"Говоря народным языком: поматросили и бросили", - заключил постпред.