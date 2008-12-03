Постпред РФ про НАТО и Украину: поматросили и бросили
08:35, 03 декабря 2008Политика
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Рогозин видит хорошую мину при плохой игре
|Дмитрий Рогозин
Главы МИД 26 стран-членов НАТО на заседании в понедельник в Брюсселе не приняли решения в отношении предоставления Украине и Грузии ПДЧ, одобрив новый формат отношений со странами в рамках так называемой "годовой национальной программы".
"Что это такое, никто не знает, но это сделано для того, чтобы иметь хорошую мину при плохой игре. По сути - это отказ в ПДЧ", - сказал Рогозин РИА Новости.
Он считает, что в отношении Украины и Грузии НАТО сама выступила в качестве "дестабилизирующей силы", и теперь не может принять эти дестабилизированные страны в Альянс.
"Говоря народным языком: поматросили и бросили", - заключил постпред.
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