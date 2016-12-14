"Это не решение суда": Поклонская пообещала приложить все усилия, чтобы "отжать" скифское золото

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это не решение суда. Это политический акт, потому что к принципам законности, справедливости и беспристрастности судебных решений данный документ никакого отношения не имеет», - заявила непризнанная миром депутат Госдумы от оккупированного Крыма.

Читайте такжеКиев прокомментировал решение суда по "скифскому золоту": в Крым оно вернется, но позже

При этом Поклонская пообещала приложить все усилия, чтобы помочь крымским оккупантам в подготовке необходимых документов по обжалованию «незаконного и несправедливого» решения суд Амстердама.

Как сообщал УНИАН, окружной суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым.