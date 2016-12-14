"Это не решение суда": Поклонская пообещала приложить все усилия, чтобы "отжать" скифское золото

14:33, 14 декабря 2016
Политика
3039

Так называемая депутат Госдумы от оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы получить золото скифов. 

REUTERS

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это не решение суда. Это политический акт, потому что к принципам законности, справедливости и беспристрастности судебных решений данный документ никакого отношения не имеет», - заявила непризнанная миром депутат Госдумы от оккупированного Крыма.

Читайте такжеКиев прокомментировал решение суда по "скифскому золоту": в Крым оно вернется, но позже

При этом Поклонская пообещала приложить все усилия, чтобы помочь крымским оккупантам в подготовке необходимых документов по обжалованию «незаконного и несправедливого» решения суд Амстердама.

Как сообщал УНИАН, окружной суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Судьба "скифского золота"
Теги: #Крым#Наталья Поклонская#скифское золото