Савченко встречалась с советником главы СБУ накануне и после разговора с лидерами боевиков – СМИ

Об этом DT.UA сообщили два несвязанных между собой источника в АП и СБУ

Как выяснилось, в переговорах с боевиками также принимал участие близкий к Виктору Медведчуку руководитель ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан, который занимается освобождением заложников.

По словам собеседников, первая встреча Савченко с Тандитом состоялась 6 декабря, в этот же день Рубан встречался с руководителем центра АТО по поиску и освобождению заложников, полковником СБУ Юрием Качановым. 7 декабря Савченко и Рубан встречались с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницьким, а 8 декабря, после возвращения из Минска, Савченко снова встретилась с Тандитом.

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Источники DT.UA высказывают мнение, что украинская власть пытается привлечь Савченко к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, но скрывает это. "Во время переговоров Савченко и Рубана с боевиками речь шла не столько об освобождении заложников, сколько о путях урегулирования конфликта на Донбассе. Акцент был сделан на политический процесс", - отметили собеседники.

Как сообщали СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.