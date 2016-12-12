"Когда мне будет что сказать, вы услышите": Савченко не комментирует возможную встречу с боевиками в Минске

В разговоре с журналистами она сослалась на занятость, пишет Украинская правда.

Когда депутат подняла трубку и услышала, что это журналисты, она сказала: "Простите, у меня нет времени сейчас говорить".

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После этого корреспондент пытался дозвониться на номер сестры Надежды Савченко – Веры, однако трубку подняла народный депутат и сказала: "Ни у кого нет времени говорить".

После этого журналисты написали Савченко смс-сообщение с просьбой о комментарии, потому что ее позиции относительно скандала нет, предложив позвонить, когда ей будет удобно.

"Когда мне будет что сказать, вы услышите", – написала депутат.

Напомним, по данным ряда СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.