Эксперт рассказал, как Киеву нужно выстраивать отношения с администрацией Трампа

Об этом в интервью Лига.Новости рассказал Джеймс Шерр, ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House.

"Трамп - не проект России. Конечно, это первый послевоенный президент США, который говорит, что то, что происходит в Европе, прямо нас не касается, поэтому зачем нужно на этом фокусироваться", - отметил Шерр.

В то же время Трамп, продолжил Шерр, предан полномасштабному возрождению американских военных сил, модернизации ядерных сил и распространению влияния США на рынке энергоносителей. С уверенностью можно сказать, что это не то, что Путин хочет.

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"Недавно Трамп сделал некоторые назначения в будущей администрации. Часть назначенных - это люди, которые верят очень твердо в российско-американское сердечное согласие, например, определенный советником по национальной безопасности Майкл Флинн, другая часть - люди, которые видят в России американского противника, и хотят что-то сделать с этим", - заявил эксперт.

"Таким образом, нужно смотреть, какую форму примет новая администрация США. Украине нужно идентифицировать - кто возможный друг, затем нужно научиться взаимодействовать с этими людьми. Украина должна понимать, что правила, которые были приняты в прошлом, не обязательно будут действовать теперь. Украина должна принять новые правила и научиться их использовать в свою пользу", - подчеркнул Шерр.

Ранее Шерр заявил, что Будапештский меморандум не мог предотвратить войну в Украине.