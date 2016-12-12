Будапештский меморандум не мог предотвратить войну в Украине - эксперт

22 года назад, когда был подписан Будапештский меморандум, у Украины не было альтернативы, рассказал он в интервью ЛІГА.net.

В середине 1990-х был большой риск конфликта с Россией, если бы Украина решила оставить у себя ядерное оружие, и стоимость хранения этого оружия была бы очень высокой.

"Его подписание было предусловием привлечения США на сторону Украины и после этого американская помощь Украине была исключительно важной", - подчеркнул Шерр.

По его словам, важный аспект - это то, что Украина признана как независимое суверенное государство международным сообществом, что соответствует принципам, закрепленным не только в Будапештском меморандуме, но во всех документах, подписанных после конца Холодной войны, начиная с Парижской хартии 1990 года.

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"Вы говорите о Будапештском меморандуме, но есть много других документов, на которых стоит подпись представителей России. Россия в феврале 2014 года объявила войну всем правилам, предусмотренным в этих документах", - выразил возмущение Шерр.

По его словам, этот меморандум не мог предотвратить войну в Украине.

"Будапештскому меморандуму никогда не отводилась роль оборонного соглашения или оборонной гарантии. И он никогда не предусматривал, что Запад пойдет на войну против России. Украинцам, которые полагают иначе, следует прекратить обсуждать это, сесть и прочитать его. Не было никаких оборонных гарантий Украине со стороны Запада. Не было никакого предусмотренного механизма безопасности, который предотвратил бы нарушение меморандума Россией, если бы она захотела и имела возможность это сделать", - подчеркнул Шерр.

Ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что Россия отказалась участвовать в консультациях сторон Будапештского меморандума в марте 2014 года и нарушила свои обязательства в рамках этого договора.