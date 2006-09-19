До конца 2007 года украинскую армию сократят до 200 тысяч человек

Верховная Рада Украины приняла Закон «О численности Вооруженных Сил Украины на 2007 год», «за» который проголосовало 269 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как передает корреспондент УНИАН, во внесенном в парламент проекте закона предусматривалось сократить ВСУ за 5 лет, то есть до 2011 года, на 78 тысяч человек.

Планировалось в 2008 году сократить ВСУ до 183 тысяч, в том числе до 143 тысяч военнослужащих, в 2009 году – до 165 тысяч, в том числе 131 тысяч военнослужащих, в 2010 году – 147 тысяч, в том числе 120 тысяч военнослужащих, в 2011 году – до 143 тысяч, в том числе 116 тысяч военнослужащих.

Но депутаты решили закон принять из расчета только на 2007 год, предусмотрев сокращение армии до 200 тысяч человек, в том числе 152 тысячи военнослужащих.

Во время представления закона председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ сообщил, что целью сокращения армии, в первую очередь, является создание компактной, мобильной, обеспеченной новейшей военной техникой и вооружением армии, которая способна защитить государство.

В свою очередь во время представления законопроекта министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО отбросил обвинения о большой численности генералов в ВСУ. По его словам, на сегодня в Вооруженных Силах штатная численность генералов – 143 человека, тогда как «по факту» их 119 человек. По его словам, это в среднем меньше, чем в армиях европейских стран.