Томенко боится, что Украина двух воспитателей Ющенко не выдержит

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, член фракции Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что фракция БЮТ не поддержит кандидатуру Ивана ПЛЮЩА на должность главы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя решение фракции "Наша Украина – Народная самооборона" о выдвижении кандидатуры И.ПЛЮЩА на должность главы ВР.

По словам Н.ТОМЕНКО, на высших государственных должностях должны находиться люди, которым доверяет большинство граждан Украины и которые способны быть эффективными антикризисными менеджерами.

«Украина двух воспитателей Виктора ЮЩЕНКО при власти не выдержит», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что сейчас в должности главы НБУ находится один из воспитателей В.ЮЩЕНКО – Владимир СТЕЛЬМАХ, и Украина страдает от его непрофессиональной деятельности. «Неправильно, чтобы на такую серьезную должность как председатель ВР был избран еще один воспитатель Виктора ЮЩЕНКО – Иван ПЛЮЩ», - сказал он.

Вице-спикер заметил, что председатель Верховной Рады должен быть именно спикером парламента, который способен обеспечить эффективную деятельность конституционного большинства ВР в борьбе с кризисом. «Верховная Рада сможет эффективно работать, если председателя Верховной Рады будут поддерживать больше 300 народных депутатов и этот председатель Верховной Рады не будет выполнять указания определенных должностных лиц, а будет реализовывать план защиты Украины от кризиса», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что фракция БЮТ пока не рассматривала вопрос о поддержке кандидатуры И.ПЛЮЩА на должность спикера. «Но я убежден, что такая кандидатура не найдет поддержки в БЮТ», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, фракция «Наша Украина - Народная самооборона» проведет консультации с другими политическими силами по поводу поддержки кандидатуры И.ПЛЮЩА на должность главы Верховной Рады. Об этом сообщил журналистам член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ после встречи фракции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Р.ЗВАРИЧ заявил, что фракция будет поддерживать на должность спикера исключительно кандидатуру И.ПЛЮЩА. «Ни одну другую кандидатуру мы поддерживать не будем, и за нечлена нашей фракции мы не отдадим ни одного голоса», - сказал Р.ЗВАРИЧ.