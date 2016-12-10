Порошенко напомнил миру о нарушениях оккупантами прав украинцев, а ООН - о резолюции по Крыму

Об этом говорится в обращении главы государства к украинскому народу по случаю Международного дня прав человека.

«Сегодня Украина вместе со всеми свободными нациями мира отмечает Международный день прав человека. В этот день 68 лет назад Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека, которая стала символом веры и надежды миллионов людей на достойную жизнь, лучшее будущее и честный и справедливый мир», - отметил Порошенко.

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По его словам, «права человека и гражданина в Украине являются одной из важнейших общественных ценностей. Поэтому Основной Закон нашего государства вобрал в себя фундаментальные положения этой декларации».

В то же время, как отметил Порошенко, в условиях российской агрессии против Украины проблема защиты прав и свобод человека стоит особенно остро. И в этом вопросе наше государство поддерживает весь цивилизованный мир.

В частности, как напомнил президент, недавно во время голосования на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».

При этом глава государства выразил надежду, что Генеральная ассамблея ООН поддержит этот документ и осудит нарушения прав человека, дискриминационные меры и практику со стороны российской оккупационной власти в отношении жителей аннексированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам.

По словам Порошенко, Украина прилагает максимум усилий, чтобы украинские политзаключенные, которых в России безосновательно брошены за решетку, вернулись на родную землю.

Он выразил благодарность международным партнерам, особенно Европейскому Союзу, которые поддерживают Украину относительно требований к Российской Федерации по скорейшему освобождению украинских заложников, содержащихся на оккупированных территориях и в российских тюрьмах.

«Как президент Украины и далее буду делать все возможное, чтобы основополагающие права наших граждан на свободу были полностью защищены», - пообещал он.