Ющенко, возглавив НСНУ, нарушил Конституцию - эксперты

Эксперты заявляют, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имеет права возглавлять политическую партию «Народный Союз «Наша Украина», поскольку это нарушает требования Конституции Украины. Об этом говорится в юридическом заключении по поводу избрания В.ЮЩЕНКО председателем НСНУ, переданном УНИАН независимым украинским центром правовых инициатив и экспертиз «Правовое государство».

По сообщению официального сайта политической партии «Народный Союз «Наша Украина», 29 ноября 2008 года на закрытом заседании VI отчетно-выборного съезда политической партии «Народный Союз «Наша Украина» действующий Президент Украины В.ЮЩЕНКО был единогласно избран председателем этой политической силы.

Как отмечается в юридическом заключении, "действующая Конституция Украины прямо запрещает Президенту Украины занимать такую должность и выполнять связанные с этим функции. Часть вторая статьи 19 Конституции Украины закрепляет, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Часть четвертая статьи 103 содержит такие требования по поводу несовместимости: «Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан…». Поскольку статья 2 Закона Украины «О политических партиях в Украине» определяет политическую партию как «зарегистрированное по закону добровольное объединение граждан – сторонников определенной общенациональной программы общественного развития…», то очевидно, что председатель политической партии занимает должность в объединении граждан".

Таким образом, отмечает "Правовое государство", Президент Украины не имеет права возглавлять политическую партию «Народный Союз «Наша Украина», поскольку таким образом нарушает требования Конституции Украины о несовместимости поста Президента Украины с отдельными видами деятельности.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО единогласно избран председателем партии «Народный Союз Наша Украина». Как сообщает официальный сайт “Нашей Украины”, с таким предложением на съезде НСНУ выступил бывший председатель партии Вячеслав КИРИЛЕНКО.

До этого В.ЮЩЕНКО был почетным председателем «Нашей Украины».

Пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА 29 ноября сказала, что решение съезда “Народного Союза Наша Украина» является признанием Президента Украины В.ЮЩЕНКО политическим лидером этой партии. По ее словам, ожидается, что в связи с этим решением будут внесены изменения в устав партии на втором этапе съезда этой политической силы, где должны быть сформированы руководящие органы НСНУ. И.ВАННИКОВА также отметила, что решение съезда об изменениях в составе руководящих органов партии нужно зарегистрировать в Министерстве юстиции Украины.